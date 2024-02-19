القبض على 3 تشكيلات عصابية وضبط 15 متهمًا بالبلطجة

وجهت أجهزة الأمن، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (8) متهمين إرتكبوا (10) حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (19) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (15) متهما.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (280) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (16454) مخالفة مرورية متنوعة.