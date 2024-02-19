شوبير يكشف حقيقة مناقشة غرامة كهربا في زيارة الأهلي للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد عن مناقشة أزمة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، في الزيارة التاريخية التي سيقوم بها مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك.

وأكد شوبير أن زيارة مجلس الأهلى للزمالك اليوم ليس لها جدول أعمال، ولن تشهد مناقشة أى ملفات عالقة بين الناديين، ولن يتم التطرق لمناقشة أزمة كهربا، هي زيارة لإزالة الرواسب القديمة بين الناديين والتأكيد على عمق علاقاتهما التاريخية".



وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.