اسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين 19-2-2024

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 19-2-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 33 جنيه للشراء، و33.27 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33 جنيه للشراء.

33.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.59 جنيه للشراء.

38.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.21 جنيه للشراء.

100.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.