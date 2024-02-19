الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع بدعم من انخفاض الدولار

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع، الاثنين، مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأميركي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19-2-2024 بالبنوك العاملة في مصر

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية في التعاملات المسائية

 

وبحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2021.09 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولار للأونصة.

وأبلغت سفينة مسجلة في المملكة المتحدة عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب أمس الأحد، فيما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم إحدى السفن غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار.

 

في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 58.66 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولار للأوقية.

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الجريدة الورقية