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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19-2-2024 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

 ننشر سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 19 فبراير2024، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 19-2-2024

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.

8.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.04  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

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