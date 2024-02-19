الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: إيرادات الممر الملاحي "قناة السويس" تراجعت بنسبة 40 لـ 50%

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك تحديات كبرى أمام مصر، بداية من المرور بفيروس كورونا، الذي كان تحديًا اقتصاديًا صعبًا، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن ثم ما يحدث على الحدود مع مصر في ليبيا والسودان، وما يحدث الآن في قطاع غزة، كان له تأثير كبير. 

كلمة الرئيس السيسي:

 شدد “السيسي”، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن الممر الملاحي “قناة السويس” كان يوفر لمصر 10 مليارات دولار سنويًا، تأثر كثيرًا نتيجة الأحداث الأخيرة، موضحًا أنه تراجع بنسبة 40 لـ50%، مشيرًا إلى أن هذا يتم وهناك تعهدات للدولة المصرية مع شركات بترول ومؤسسات تمويل وشركاء تنمية.

 

 

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