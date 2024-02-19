الأزهر: برنامج إلكتروني للواعظات للتوعية بالقضايا المجتمعية

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برنامجًا إلكترونيًا تُنفذ من خلاله واعظات الأزهر خططها التوعوية والدعوية، حيث يتم اعتماد البرنامج للعمل ضمن خطة العمل الرسمية من خلال مجموعة من المنصات التي تحقق الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، ومنها: (مايكروسفت تيمز، واتساب، فيس بوك، تويتر، تيليجرام، انستجرام)، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية الإلكترونية للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

تيسير التواصل بين واعظات الأزهر والجمهور

يستهدف البرنامج تيسير عملية التواصل بين واعظات الأزهر وبين الجمهور، خاصة من السيدات عبر منصات التواصل الإلكتروني المختلفة وعلى مدار اليوم، لتلبية احتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع، خاصة وأنه يقع عليهن أدوار متعددة تحتاج إلى معرفة مستمرة بكل القضايا الحياتية والمجتمعية والأسرية، بما يمكن هذه الشريحة من القيام بهذا الدور كما ينبغي فعليهن يقع عبء تربية وتأسيس الأبناء ممن يمثلون لبنة بناء المجتمع.



تعتمد خطة العمل في البرنامج الإلكتروني على قيام الواعظات بنشر رسائل توعوية ودعوية أسبوعية من خلال شرح لمجموعة من كتب مهمة في التخصصات الشرعية المختلفة التي تحتاج إليها الأسرة في العقيدة والفقه والتفسير والحديث والسيرة والتاريخ والأخلاق، منها: الفقه الميسر، والتفسير الواضح، وإحياء علوم الدين، وشرح أسماء الله الحسنى، وخلق المسلم، وقصص الأنبياء وغيرها من الكتب.

على الجانب الآخر أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قوافل التوعوية إلى محافظتي جنوب سيناء ومرسى مطروح، ضمن استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن برنامج عمل القوافل يستهدف عددًا من القضايا المهمة والمشكلات الأسرية والمجتمعية المعاصرة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، مشيرًا إلى أنه يركز على جميع أفراد الأسرة بما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة.

أضاف عياد أن إطلاق القوافل بشكل دوري يأتي في إطار اهتمام الأزهر بالنزول إلى أرض الواقع والتواصل مع الناس والاستماع إليهم والتعرف على الأفكار التي تدور في أذهانهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم وتبسيط معاني الإسلام والتركيز على التعامل الحسن بين الناس، خاصة في المناطق الحدودية والنائية.