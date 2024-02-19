المشدد 10 سنوات لُمزارع لإتجاره في المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان مزارعًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «حماد. م. س» 56 عامًا، مزارع، مقيم مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز بلبيس.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.