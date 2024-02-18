سميرة سعيد| مشاهدات أغنية فن التغافل في 48 ساعة

حققت الديفا سميرة سعيد بأغنيتها الجديدة “فن التغافل”، أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية فن التغافل وكلماتها

أغنية فن التغافل من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان عمرو مصطفى، وتقول كلماتها “فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر والابتسامة كنز اما النكد يا ساتر بهدوء وبعقل وبحكمة ما نوقفش لبعض عالكلمة احنا اللي بيننا حب اولى بجبر الخواطر فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر حلو التفاهم يللي مستني الباب موارب ما فيش قللك وقللي ما بين اتنين حبايب بهدوء وبعقل وبحكمة ما نوقفش لبعض عالكلمة احنا اللي بيننا حب اولى بجبر الخواطر فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر الحب ده مكتوب لنا مهما اختلفنا لبعضنا من يوم ميلادنا وحبنا مكتوب وما بين زعل وعتاب ولوم مع حضن آخر كل يوم بنبات ما فيش غالب ولا مغلوب بهدوء وبعقل وبحكمة ما نوقفش لبعض عالكلمة احنا اللي بيننا حب اولى بجبر الخواطر فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر ”.

كانت قد بدأت سميرة سعيد في إصداراتها الشتوية بأغنية كان والتي سجلت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

كلمات ومشاهدات أغنية إنسان آلي

بجانب أغنية “انسان آلي”، والتي بلغت أكثر من مليون و نصف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "طول الوقت ببقى تحت ضغط و Stress عالي متوترة ومتنشنة ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي إنسان آلي اتحولت أنا يا حفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه و أشوف مشاكلي إيه يا إما حانتهي لازم أفوق دلوقتي حالاً يا حسيب كل اللي فاضل يطير طب هو فاضل كتير أيوة فاضل كتير عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني آه يا وداني حاجة متعبة الثانية اللي بتعدي لو راحت ما بترجعش تاني .. حقيقة مرعبة عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي

كلمات ومشاهدات أغنية زعلنا من بعض

بالإضافة إلى أغنية زعلنا من بعض، والتي اجتازت حاجز المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض وأي كلام بين الحبايب ياما بيننا إتقال الحلوة عشناها والمر عشناها و ياما عملنا لبعض حاجات ما تروحش يوم من البال زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض وأي كلام بين الحبايب ياما بيننا إتقال الحلوة عشناها والمر عشناها و ياما عملنا لبعض حاجات ما تروحش يوم من البال تعبت في بعده وهاتعب لسه دا أكثر شيء قلبي اتمناه إني أكون وياه وبيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه ”