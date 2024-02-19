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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سويسرا تتبرع بـ1.9 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية في أفغانستان

سويسرا
سويسرا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تبرع سويسرا بمبلغ 1.9 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية في أفغانستان.

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وذكر المكتب في بيان نقلته وكالة أنباء خامه برس الأفغانية، اليوم الإثنين أن سويسرا أسهمت بمبلغ 1.7 مليون فرنك، أي ما يعادل 1.9 مليون دولار، لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

 

ومع ذلك، لم يحدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية القطاع الذي سيتم تخصيص المساهمة السويسرية له.

 

وكانت سويسرا قد تبرعت في وقت سابق بمبلغ 4 ملايين دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان.. وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن النزوح الداخلي، وعودة المهاجرين إلى أفغانستان، وتغير المناخ، وقيود الميزانية تمثل تحديات كبيرة للأفغان؛ ما يزيد من الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

 

وتواجه أفغانستان أزمة إنسانية حادة.. حيث يكافح اللاجئون الأفغان العائدون خلال فصل الشتاء القاسي دون الحصول على الضروريات مثل المأوى والغذاء والدواء.

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