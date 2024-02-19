إرتفاع طفيف بأسعار الفاكهة والخضروات اليوم الإثنين بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير، إرتفاعا طفيفا في الأسعار وتوافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق العمومية قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأصناف من الخضروات، مساء أمس الأحد بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الشوادر الرئيسية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الإثنين العمومي بمدينة طامية، وسوق الإثنين الأسبوعي بمنية الحيط وعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم.

خلال ذلك شهدت أسواق الخضروات إرتفاعا طفيفا بأسعار البطاطس والطماطم والباذنحان، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، والطماطم 10 جنيهات، وكيلو الليمون 22 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 24 جنيها ومبلغ 13 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و20 جنيها للكوسة، و15 جنيها للباذنجان الأسود و20 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، و20 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و10 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 50 جنيها.

إرتفاع أسعار الفاكهة وكيلو الرمان ب30 جنيها في الفيوم

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيها، و25 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و20 جنيها للتين الرمادي، و30 جنيها للرمان و20 جنيها للفراولة و20 جنيها للكاكا، و40 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الأساسية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة.