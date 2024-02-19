تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك الليلة.. 3 مفاجآت مرتقبة

يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين. وذلك عندما يستضيف نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة ال13 من الدوري المصري.

وينوي المدير الفني للإسماعيلي، الاعتماد على اللاعب حاتم سكر، المنضم للفريق الأصفر، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي الزمالك، بصفة أساسية في مباراة الغد، في مركز الجناح الأيسر.

كما استقر إيهاب جلال، على الدفع باللاعب البوركيني إيريرك تراوري، بصفة أساسية في مركز خط الهجوم، وسيكون محمد بيومي، إحدى الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها في مركز خط الوسط.

الإبقاء على صانع الألعاب عبد الرحمن الدح، والاحتفاظ به كورقة رابحة للشوط الثاني.

ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي، عمر الساعي، عماد حمدي.

خط الهجوم: نادر فرج، إيريك تراوري، عبد الرحمن مجدي.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

تُنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي على قناة أون تايم سبورت 1.