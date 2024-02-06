اشتباكات ضارية بين الجيش الصومالي ومليشيات الإرهاب بهيران

كشف قائد الفرقة الـ27 للجيش الصومالي العقيد فارح كوشن، أن المليشيات الإرهابية تكبدت خسائر فادحة جراء عمليات عسكرية جرت بمحافظة هيران وسط البلاد.

وأعلن كوشن، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الثلاثاء، أن العمليات العسكرية شملت غارات جوية وميدانية جرت في عدة مناطق تابعة لمدينة آدم يبال، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات الإرهابية، داعيا السكان المحليين في المناطق التي تشهد العمليات العسكرية إلى التعاون والعمل مع الجيش الصومالي لتحرير البلاد من الإرهابيين.