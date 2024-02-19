ايجبس 2024.. انطلاقة حقيقية للتأكيد على دور مصر في ملف الطاقة العالمي

في ضوء الدور المصري المحوري كمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط، يفتتح الرئيس السيسي اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)، والذي يستهدف إلى أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.



وترصد"بوابة الوفد"، أهم المعلومات عن مؤتمر "إيجبس 2024"، في سطور:

ينطلق مؤتمر مصر الدولي للطاقة "ايجبس 2024" في نسخته السابعة.

يُقام المؤتمر خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري.

شعار المؤتمر هذا العام"تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".

يشارك في المؤتمر هذا العام نحو 35 الف مشارك من 120 دولة و نحو 2200 أعضاء وفود و اكثر من 40 شركة مصرية و عالمية للطاقة والبترول و الغاز وتكنولوجيا الطاقة.

تشهد فعاليات المؤتمر اقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة اكثر من 300 متحدثًا.

ويضم المعرض اجنحة لـ 12 دولة تضم الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا التي تشارك لأول مرة ، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يضم أيضًا ٤٥٠ شركة عارضة من مختلف الدول.

ينطلق المؤتمر هذا العام ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة.

تستهدف منصة الطاقة مناقشة كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

يستهدف المؤتمر التأكيد على ضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة انظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب .