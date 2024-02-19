الأربعاء.. الإعلان عن تفاصيل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

تعقد إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا مؤتمراً صحفياً الأربعاء القادم بمسرح الهناجر بدار الاوبرا المصرية في الرابعة عصراً للإعلان عن تفاصيل الدورة ال٢٥ من عمر المهرجان والتي تنطلق في ٢٨ فبراير المقبل حتى ٥ مارس تحت شعار الإسماعيلية 25 عام .

ويقدم المهرجان في دورته الجديدة عشرات من الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والافلام الروائية القصيرة وافلام التحريك بالإضافة لافلام طلبة معهد السينما التي تقدم بالمهرجان .

ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان عن أعداد الافلام والدول المشاركة ولجان التحكيم الدولي للأفلام في المسابقات الرسمية .



ويقيم المهرجان هذا العام على هامش الفاعليات معرض" شادي عبد السلام" للمصور الفوتوغرافي القدير محمد بكر

ويقام المعرض من ارشيف المصور محمد بكر لصور المخرج الراحل شادي عبدالسلام أمام وخلف الكاميرا، حيث يقام المعرض علي هامش فعاليات المهرجان بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويترأس المهرجان الناقد الفني عصام زكريا .والمدير الفني رامي المتولي.ونائب رئيس المهرجان اروى تاج الدين وفريق البرمجة مروان عمارة ورشا حسني وإبراهيم سعد .



ويحظى المهرجان بتقدير صناع الأفلام في مصر والعالم ويعتبرونه محطة عرض حيوية لأعمالهم.



وعلى مر الدورات المختلفة للمهرجان، تغيرت إدارته ورؤسائه وتطورت فعالياته في نواح عدة.وبالرغم من ذلك، ظل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ملتزماً بعرض أفلام تسجيلية هامة وبارزة وأفلام تحتفل بالسينما والإبداع والأثر الواضح الذي تتركه الأفلام



شك أن الأفلام التسجيلية والقصيرة هي أعمال صادقة تساهم في نشر الحوار بين الثقافات، حيث تُعمق فهمنا لرؤية الآخرين للمجتمع وقيمهم وأفكارهم.

وكان الإيمان بأهمية الأفلام التسجيلية والقصيرة في نشر ذلك التفاهم سبباً في نشأة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة للمرة الأولى عام 1991.