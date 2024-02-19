عطل فني يضرب الخط الثالث لمترو الأنفاق وتأخر حركة القطارات - صور

حدث عطل فني في الخط الثالث لهيئة مترو الأنفاق، منذ قليل، أدى إلى توقف حركة القطارات في اتجاه العتبة.

حدوث خلل في أنظمة الإشارات بالخط الثالث أدى إلى حالة من تكدس الركاب على الأرصفة بالخط الثالث لمترو الأنفاق اتجاه محطة العتبة الرابطة بين الخطين الثاني والثالث.

وتعمل أجهزة الشرطة على تنظيم حركة سير الركاب بالمحطة، نظرًا لحالة الزحام الشديدة، خصوصًا أن محطة العتبة تربط بين محطات مترو الأنفاق الثلاث، ويتوافد عليها الآلاف من المواطنين يوميًا.

تقوم شركة RATP ديف كايرو، الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عن تصليح العطل الفني في أسرع وقت وإعادة حركة قطارات.