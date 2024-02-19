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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين وأمريكا تبحثان التعاون في مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

 بحث عضو مجلس الدولة، وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ، مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، سبل تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع سان فرانسيسكو بين رئيسي الدولتين، ودفع التعاون الثنائي في مجالي مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون.

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 وأشار وزير الأمن الصيني، خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن وضعا، خلال لقائهما التاريخي في سان فرانسيسكو، "رؤية سان فرانسيسكو" الموجهة نحو المستقبل.

 وأعرب عن أمله في أن يلتزم الجانبان بالتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، ويتمسكا بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، ويحترما المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، ويزيلا العقبات أمام التعاون الثنائي في مجالي مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون وكذا أمام التبادلات الشعبية.

 واتفق الجانبان على المساهمة في التنمية المضطردة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، والحفاظ على الحوار والتعاون في مجالي مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، وإيلاء أهمية لشواغل بعضهما البعض، وحل القضايا بشكل صحيح على أساس الاحترام المتبادل وإدارة الخلافات والتعاون متبادل المنفعة.

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