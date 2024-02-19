طقس دافئ ومشمس على الأجواء بالإسماعيلية

تشهد حالة الطقس، اليوم الإثنين، تحسنًا في درجات الحرارة على محافظة الإسماعيلية، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر تتكون شبورة مائية، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتبدو فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث 40٪.

وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، العظمى ٢٠ درجة مئوية، والصغرى ١٢ درجة مئوية.

وانتظمت حركة الملاحة البحرية بقناة السويس لقافلتي الشمال والجنوب القادمتين من البحرين المتوسط والأحمر في موعدها، وشهدت حركة صيد الأسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس، انتظامًا في عملها مع تحسن حالة الطقس وانخفاض حدة سرعة الرياح.

وشهدت محافظة الإسماعيلية على نهاية الأسبوع الماضي طقسًا باردًا مع رياح مثيرة للأتربة، وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وغرف عمليات المديريات الخدمية، وذلك لمواجهة التغيرات الناجمة عن موجة الطقس المتغير التى أدت إلى زيادة سرعه الرياح، والأمطار فى بعض المناطق من المحافظة.



