الهلال في الصدارة والنصر يطارده.. جدول ترتيب الدوري السعودي

اسدل الستار على منافسات الجولة رقم 20 من مسابقة دوري روشن لكرة القدم، وسط صراع شديد بين نادي الهلال والنصر على لقب البطولة.





ويعتلي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي، برصيد 56 نقطة بفارق 7 نقاط عن النصر وصيف البطولة.



واستطاع نادي الأهلي أن يحافظ على المركز الثالث رغم الخسارة من الأخدود، ويستقر برصيد 40 نقطة.



وواصل الاتحاد تحسين نتائجه بالفوز الاخير، والاوصول للنقطة، الـ 34 في المركز الخامس، بفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب الـ 35 نقطة.



ولا يزال الحزم في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يسبقه أبها في المركز رقم 17 برصيد 15 نقطة.



