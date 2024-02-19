خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيا مع انتهاء فبراير

فاتورة المياه لشهر فبراير.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر فبراير الجاري، وذلك استعدادًا لدفعها، وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير الخاصة بها إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في ضوء التحول الرقمي االذي تقوم به الدولة المصرية وذلك للتسهيل على المواطنين حيث يمكنهم الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه في سطور:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/bill-calc/

الضغط على دفع الفواتير الشهرية

تسجيل بيانات صاحب العداد

كتابة قراءة العداد

الضغط على زر الاستعلام

يظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري

ويمكن دفع فاتورة المياه عن طريق مايلي:

ماكينة الصراف الآلي للبنوك

مكاتب البريد

كما يمكن الدفع عن طريق فوري، مصاري

تقديم شكاوي

ويمكن تقديم أي شكاوى متعلقة بالمياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 حيث أنه يتميز بسرعة التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين.

كما يمكن تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة استبدال وإصلاح العدادات وفحصها وغيرها من الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة التجارية.

الاستعلام بالطرق التقليدية

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة بالمواطن، والاستعلام عن الفاتورة وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.