غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة دكرنس

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه غدا الاثنين من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 5 مساء بذات اليوم عن بعض المناطق بمركز ومدينة دكرنس لتنفيذ اعمال صيانة علي خط 630 بولي ايثيلين خط مياة ميت فارس عرب زيدان..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث اوضح التقرير انه نظرا للقيام باعمال الصيانة المشار اليها سيتم قطع المياة عن بعض المناطق بمركز ومدينة دكرنس وان المناطق المتأثرة بقطع المياة هي الوحدة المحلية بالمحمودية والوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن والوحدة المحلية بالربيعات والوحدة المحلية بعرب زيدان..

هذا وقد وجه "مختار"للدكتوره آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الهندسية الواجبة لاعمال الصيانة المشار اليها..

واهابت محافظة الدقهلية باالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياة وكذا الوحدات المحلية المختصه وايضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق تلك المناطق ،ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.