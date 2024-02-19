أحمد عيد عبدالملك: الجميع ينتظر ظهور عبدالله السعيد مع الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن زيارة مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك خطوة موفقة للغاية، خصوصًا أن تلك الزيارة جاءت بعدما حدثت بعض التجاوزات في مباريات الناشئين، مشيدًا بخطوة الناديين بمعاقبة اللاعبين، خصوصًا أن الهدف هو تربية النشء بأفضل طريقة.

وقال عبدالملك في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مجلس إدارة الناديين سيكون هناك علاقات طيبة بينهما، ولكن الجمهور يكون له اتجاهات أخرى، وأتمنى الزيارة تؤتي بثمارها، وأن يكون هناك تعاون كبير خصوصا في مسألة تقنين أسعار اللاعبين في ظل المبالغة الواضحة من جانب أندية آخرى تمتلك قوى شرائية واضحة".

وأضاف: "الفروقات كلها قريبة بين اللاعبين في مصر، وأصبح هناك أسعار خرافية يتم دفعها لبعض اللاعبين رغم عدم وجود نجوم تستحق هذه المبالغ المدفوعة".

وأكمل: "الجميع ينتظر ظهور عبدالله السعيد مع الزمالك، خصوصا في ظل الأجواء الجيدة التي يعيشها في الفترة الأخيرة، كما أنه سيكون سعيدًا باللعب في وجود جماهير ستدعمه بقوة، وانتقاله للزمالك خطوة تأخرت كثيرا، وأتوقع أن يقدم مستوى جيد خلال موسم ونصف قادمين، فهو لاعب خبرات وقادر على مساعدة المجموعة الموجودة معه لتقديم أداء قوي، والمدرب جوميز سوف يبني عليه طريقة اللعب".

وتابع: "عبدالله السعيد سيلعب في وسط الملعب في أي طريقة لعب، مع وجود جناحين من الممكن زيزو وشيكابالا يشاركان في الجبهتين ومعهم ناصر ماهر وأوباما قادران على اللعب في مركز الجناح أيضًا، وإبراهيما نداي سيلعب ظهير أيسر، وعمر جابر سيلعب في الجبهة اليمنى مع وجود المثلوثي في مركز المساك".

وأضاف: "كنت أتمنى وجود محمد عاطف أيضا لكن تم استبعاده فنيًا رغم أنه كان يقدم مستوى مميز في طنطا، وكذلك مهاب ياسر جاهز ولدي يقين بقدرته على النجاح مع الأبيض، وهو قادر على اللعب أيضا في مركز صانع الألعاب".

وواصل: "حاتم سكر كان يحتاج للخروج من نادي الزمالك، وكان يجب إعارته فقط، لكن ضيق الوقت وكثرة الصفقات تقرر رحيله عن النادي بشكل رسمي وللآسف جاء رحيله مع عبدالله جمعة في وقت واحد وإصابة عبدالشافي جعلت الأزمة تظهر بشكل واضح، وهناك ظهير أيسر شاب اسمه محيى جمعة قد يظهر مستقبلا".

وأردف: "حاتم كان أدائه مقبول في المباراة السابقة مع الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا، وإيهاب جلال صنع قاعدة من الناشئين بشكل مميز في الدراويش، ويعتمد عليهم في المباريات الودية، ويسعى لمنح الفرص باستمرار للعناصر الشابة، ويسعى لاكسابهم الخبرات والاحتكاك المطلوبة".

واستطرد: "الزمالك لديه لاعبين جيدين حاليا، واعتقد أن هناك 2 لاعبين فقط من الصفقات الجديدة سوف يلعبون بصفة أساسية عبدالله السعيد ومحمد شحاتة وهم عناصر مميزة، واتوقع فوز الزمالك على الإسماعيلي رغم صعوبة اللقاء، لأن الأمر سيكون صعبا على لاعبي الدراويش الشباب في ظل العدد الجماهيري الكبير الذي سيحضر تلك اللقاء وعدم تعودهم على تلك الأجواء".

وأشاد عبدالملك بقرار زيادة عدد الجماهير بعد تصريحات حسام حسن، متمنيا أن يستفيد منه أندية دوري المحترفين أيضًا في المرحلة المقبلة، لأن الحضور الجماهيري اصبح يمثل مصدر دخل أيضا لكل الأندية.