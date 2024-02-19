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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيهاب الكومي:تم توقيع عقد مع فيتوريا بعد فسخ عقده وبيريرا مستمر في منصبه

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري أنهى كل الاتفاقات مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بشأن فسخ عقده وتم توقيع عقد بهذا الاتفاق".

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وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "فيتوريا تم الاتفاق بينه وبين وليد العطار المدير التنفيذي ومحمد الماشطة المستشار القانوني على فسخ العقد والشرط الجزائي وآليه سداده بالفترة المقبلة".

وأضاف إيهاب الكومي: "فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام مستقر تمامًا في منصبه ولا توجد أي نيه لاقالته أو رحيله، خاصةً أنه يقوم بدوره على أكمل وجه حتى الآن، وظهر الحكام بشكل جيد في كأس الأمم الإفريقية، وحكم نهائي كأس مصر سيكون مصري".

"جمال علام وخالد الدرندلي يعملوا على حل أمر دعم الأندية في دوري المحترفين وسوف يكون هناك انفراجة قريبة، ودوري المحترفين نجح بدليل انضمام 18 لاعب تقريبًا إلى الدوري المصري الممتاز".

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