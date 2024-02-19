أمير هشام: اتحاد الكرة لم يخطر محمد يوسف بموقفه في منتخب مصر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، لم يتواصل حتى الآن مع محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، بشأن موقفه بعد إعلان تعيينه مدرب عام لمنتخب مصر ثم تعيين حسام حسن بجهازه الفني، كمدرب للفراعنة.

وتابع أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اتحاد الكرة لم يقدم أي اعتذار رسمي إلى محمد يوسف، بالإضافة إلى عدم اخطاره بموقفه أو تعيينه بأي منصب جديد".

وكان اتحاد الكرة قد قرر تعيين محمد يوسف، مدرب النادي الأهلي السابق، مدربًا لمنتخب مصر الأول وذلك بعد الاستقرار على إقالة البرتغالي روي فيتوريا.

جاء الاستقرار على تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد ليخلف البرتغالي فيتوريا في منصبه.

ثم أعلن اتحاد الكرة التعاقد مع حسام حسن ليكون مديراً فنياً للمنتخب الأول خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، دون أن يوضح موقف محمد يوسف.

وكان الاتحاد المصري فسخ تعاقده مع روي فيتوريا الذي كان ممتداً حتى صيف 2026 بعد الخروج من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا التي تقام حالياً في كوت ديفوار.