تطبيقات السوق السوداء.. خبير يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار (فيديو)

قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن المتحكمين في أسعار الدولار بالسوق السوداء يستغلوا التطبيقات للوصول لأسعا الدولارالتي يريدون تحقيقها.

تطبيقات السوق السوداء سهلت تداول الدولار

وأضاف «معطي»، خلال مداخلة ع مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع «القاهرة والناس»، مساء اليوم تطبيقات السوق السوداء دفعت بعض الأشخاص لشراء الدولار من هذا السوق، كما أنها سهلت عليهم خلال الفترة الأخيرة تداول الدولار بيع وشراء بالأسواق ولكن الحكومة تعمل لإنهاء هذه الحركة من خلال عمليات الضبط المتكررة.

وأوضح أنه تم ضبط 74 مليون جنيه تم تداولها خلال 3 أيام فقط، مشددًا على أن غلق التطبيق ليس نهاية أزمة الدولار في السوق السوداء، موضحًا أن الدولة قادرة على حل الأزمة ولابد من أن يكون هناك حلول أخرى بالتوازي مع غلق التطبيقات التي تتاجر بالدولار.

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال في التعاملات المسائية ، اليوم الأحد 18 فبراير، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

وسجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.