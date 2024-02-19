فلسطين تبهر الحاضرين بمهرجان الثقافة والفنون بأسوان

فاجئت فرقة فلسطين للفلكلور الشعبي الحاضرين بعرضها الفني، والذي يتحدث عن الاحداث الأخيرة بدولة فلسطين الشقيقة.



وصرح "للوفد" رفيق الطويل المسؤول عن الفرقة، إننا نشارك للمرة الثالثة علي التوالي بالمهرجان، موضحًا أن عرض اليوم تناول القضية الفلسطينية مؤخرا، ونأمل أن تصل أصواتنا للعالم من خلال المهرجان الدولي للثقافة والفنون باسوان.



وعبر الحاضرين عن استقبالهم لفرقة فلسطين بمسرح فوزي فوزي بردود فعل قوية وأصوات تشجعيه، وذلك لإرسال رسالة علي ان اهالي غزة صامدون رغم كل الظروف.



وفي سياق متصل حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إفتتاح مهرجان الثقافة والفنون الحادى عشر بمحافظة أسوان، بمسرح فوزي فوزي الصيفي، وبمشاركة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى ، وأيضاً أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى، علاوة على أعضاء مجلس النواب بأسوان ، وكذا الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية.

وتفقد محافظ أسوان المعرض المقام علي هامش الإحتفال، حيث أشار ان هذا الإحتفال يعتبر الاول بعد عملية الاحلال والتجديد بمسرح فوزي فوزي الصيفي "المكشوف".



وشاركت 15 فرقة للفنون الشعبية فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون والذى تمتد فعالياته فى الفترة من 18 فبراير ، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية ، وتضم فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهى الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان ، و 10 فرقة مصرية ، وهى أسوان وتوشكى وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية .