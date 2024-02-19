كشف سبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في المرج

توصل تقرير المعمل الجنائي، إلى السبب وراء واقعة حريق شقة سكنية فى المرج، حيث تبين أن سبب اندلاع النيران، وقوع ماس كهربائي، وأنه لا توجد شبه جنائية.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة من النجدة مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.