خبير قانوني يكشف أهمية مذكرة مصر ضد إسرائيل بمحكمة العدل (فيديو)

قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن محكمة العدل الدولية لها اختصاصان الأول الفتوى، وثانيهما اختصاص قضائي مثل قضية جنوب افريقيا والمبنية على نزاع قائم بين الدول.

وأكد “أبو الوفا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على فضائية “etc”، مساء اليوم الأحد، أن وجود مصر وتقدمها بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل مهمة وذلك بسبب حجم دولتنا في المنطقة ولأهمية القضية الفلسطينية، والقرب الجغرافي من النزاع، لاسيما وأن تغيب مصر أمر يجعل المسألة قليلة الأهمية.

الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونياً

وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أن الفتوى التي تصدر عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونياً ولكن لها قيمة أدبية ومعنويا وتأكيد على حقيقة حية.

ودعا السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية الاستفادة من حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ، بتغير خطة الدفاع العربي عن الحق الفلسطيني، من خطاب يدعو ويناشد ويدين إلى إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية، محذرا كل الدول والجهات المتواطئة مع العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو الداعمة له، سواء من خلال تقديم أو تصدير السلاح، أو من خلال السماح لمواطنيها وحملة جنسيتها بالمشاركة في جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال دعم العدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن، أو من خلال التواطؤ مع جريمة التهجير القسري، بأن هذه الدول والجهات ستكون شريكة في الجرائم الإسرائيلية، ومسؤولة عن أعمالها وانتهاكاتها أمام محكمة العدل الدولية وجميع آليات العدالة الدولية والوطنية في المستقبل.

جاء ذلك في كلمة مندوب فلسطين أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية لبحث إصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التدابير على القوة القائمة بالاحتلال، في القضية جالتي رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة فشل إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨.

ووصف العكلوك حكم محكمة العدل الدولية بانه حدثاً استثنائياً ضد إسرائيل، مؤكدا انه تكمن أهمية قرار المحكمة في أنه يعطي فرصة جديدة لاستعادة القانون الدولي، وإنقاذ العدالة الدولية وآلياتها. موضحا أن محكمة العدل الدولية اقرت بأنها صاحبة ولاية قضائية واختصاص مبدئي، بالبت في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ، وهذا يدل أن إسرائيل تحاكم اليوم بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها، وظهر ذلك واضحاً برفض المحكمة طلب إسرائيل بإسقاط القضية.

وأكد العكلوك ان المحكمة اقرت أيضا بأن الشعب الفلسطيني، هو حسب وصف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مجموعة قومية أو عرقية أو دينية، محمية بموجب الاتفاقية، وظهر ذلك في حيثيات الأمر القضائي الاحترازي الذي أصدرته، بأن الادعاءات التي أوردتها جمهورية جنوب أفريقيا في مرافعتها ضد إسرائيل، واتهامها لها بالإبادة الجماعية، إنما هي ادعاءات معقولة من وجهة نظر المحكمة، ومرتبطة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وما أمر المحكمة بإلزام إسرائيل بجملة من التدابير المؤقتة إلا إقرار ضمني من المحكمة أن هناك احتمالاً معقولاً لارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"