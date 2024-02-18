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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالعزيز عبدالشافي يعلق على زيارة مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك

عبدالعزيز عبدالشافي
عبدالعزيز عبدالشافي

أكد عبدالعزيز عبدالشافي نجم النادي الأهلي السابق، أن زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك تعني عودة "الود والاحترام" مشيرا إلى أن تلك الزيارات دائمًا نحن في حاجة لوجودها، في ظل الدور المجتمعي لرؤوساء الأندية، لأنه لابد من وجود احترام متبادل بين الأندية، وتنعكس بذلك على سلوكيات الجماهير المصرية.

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بيان من الزمالك حول زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي

وقال زيزو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هذه الزيارات دائمًا تعطي ثقافة مختلفة وتضفي الاحترام بين عناصر اللعبة، لأن الرياضة مبنية على قيم وفضائل، وكل هذه السلوكيات تعود على المجتمع والجماهير، ولابد أن يتعود الجميع على النظام وأتمنى أن يركز الإعلام على هذه الجوانب الايجابية في الزيارة وقيمتها".

وأضاف: "الجمهور يجب ان يستمتع بالمباريات مع الالتزام بالشعور الطيب والروح الرياضية مع المنافس، والجمهور هو العنصر الوحيد الذي لا يستفيد ماليًا من وراء دعم فريقه".

وزاد: "الاعلام من أهم الوسائل التربوية لتقويم سلوك الجمهور، ولابد من اضفاء قيم الود والإحترام على المجتمع الرياضي، ولابد من استثمار زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك، والاستفادة منها بشكل جيد، وأن يتم تعديل جميع سلوكيات الجماهير، لأن الرياضة قيم وأخلاق حتى بين عناصر الفريق الواحد".

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