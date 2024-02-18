46عاما علي رحيل الاديب يوسف السباعي

تمر اليوم الذكري السادسه والاربعون لرحيل الاديب يوسف السباعي، وزير الثقافه الاسبق، الذي اغتيل في قبرص علي يد مجموعه من الإرهابيين لانه كان ضمن الوفد الذي رافق الرئيس الراحل انور السادات في زيارته التاريخيه للقدس الاديب الراحل كان شخصيه نادره كان من الضباط الأحرار في ثوره يوليو كان اديب من العيار الثقيل جدا.

الف مجمعه رائعة من الافلام السينمائيه منها افلام رد قلبي وشارع الحب وبين الاطلال والسقا مات شغل العديد من المناصب منها، وزير الثقافه ورئيس مؤسسه الاهرام والامين العام لمنظمة الشعوب الافرو اسيويه.

اقيمت له جنازه عسكريه مهيبة تقدمها الرءيس السادات شخصيه ادبيه وسياسية من الطراز الرفيع رحل عن دنيانا يوم 18فيراير 1978عن عمر ناهز 61عاما.