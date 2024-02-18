وكيل لجنة مراجعة المصحف في زيارة لفروع الرواق الأزهري بسوهاج

تفقد اليوم الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، فروع الرواق الأزهري بمعهد جهينة، ومعهد محمود عنبر ومعهد بنين سوهاج بمحافظة سوهاج، حيث تفقد حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، وذلك لمتابعة مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، الذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لحفظ القرآن الكريم.

ورافق وكيل لجنة مراجعة المصحف، الشيخ علي خليل، والدكتور احمد حمادي وكيل الوزارة، والدكتور محمد حسني وكيل المنطقة الأزهرية، والدكتور مرتضى ابو شارب مدير التعليم الاعدادي، والدكتور ونور الرمادي مدير الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة سوهاج.

وخلال زيارته، أثنى الشيخ عراقي على المستوى المتقدم للدارسين في حفظ القرآن الكريم والتمكن من أحكام التلاوة، إلى جانب التزام جميع المحفظين بمنهج الحفظ والمراجعة المستمرة لما تم حفظه، والالتزام التام بأحكام التلاوة والتجويد في التحفيظ والتسميع للدارسين، وذلك تحقيقا لأكبر قدر من الكفاءة والإتقان في مستوى التحفيظ.



وحث وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حملة كتاب الله وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج

جدير بالذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج قد بلغ ٤٤ فرعًا، تخدم ٧٦٢١ دارسا برواقي القرآن الكريم والتجويد للأطفال والكبار، إضافة إلى ٣٠٠ دارسا برواق العلوم الشرعية والعربية.

تأتي هذه الأنشطة برعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.