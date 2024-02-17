الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تحت قيادة إيهاب جلال.. الإسماعيلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق  استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

المران تضمن تدريبات خاصة للخط الهجومي تحت إشراف مدربهم  أحمد حسام المدرب المساعد حول سبل استغلال أنصاف الفرصة وآخرى على التسديدات والكرات العرضية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء وللوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

ويدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، الخميس الماضي، ضمن منافسات الدوري.

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