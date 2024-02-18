افتتاح 5 معارض "أهلا رمضان" خلال أيام في مراكز القليوبية

أعلن عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن قائمة أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان في محافظة القليوبية موحدة بكل المنافذ والمعارض بالمحافظة، مؤكدا أنه لا يوجد نقص فيها، وجميع السلع متوفرة بجودة عالية وتكفي احتياجات الأسرة.

وقال، إنه سيتم افتتاح 5 معارض أهلا رمضان أخرى في مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة، بالإضافة إلى إقامة شوادر بقرى ميت عاصم والحرس الوطني والرملة بمركز ومدينة بنها، بجانب معرضين تم افتتاحهما ببنها وشبرا الخيمة.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالقليوبية تضم اللحوم البلدية بأسعار تبدأ من 280 جنيها للكيلو البقري والجاموسي، و300 جنيه للضأن، بجانب اللحوم المجمدة والمبردة ومصنعات اللحوم والدواجن المجمدة بتخفيضات تصل إلى 30% في المنافذ المختلفة بجانب الياميش والمستلزمات الغذائية.