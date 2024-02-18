الداخلية تضبط 13 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (13113) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي سياق منفصل تمكنت مباحث فرع الجنوب باسيوط وبالتعاون مع مباحث مركز صدفا من كشف غموض قيام تشكيل عصابي بالسطو المسلح علي سيارة يستلقها تجار مجوهرات داخلها عدد 5كيلو ذهب ومبلغ 3 مليون جنية كانت في طريقها من صدفا الي سوهاج تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقي بلاغا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يتضمن قيام ملثمين بالسطو المسلح علي سيارة ملاكي أثناء سيرها بطريق فرعي يربط بين مركز صدفا ومركز طما دائرة محافظة سوهاج مساء امس الاول ونتيجه خطورة الواقعة وما تمثله من تكدير للامن العام والسلم الاجتماعي ورهاب المارة بالطرق امر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تشكيل فريق بحث قادة اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية ضم العميد مصطفي حسن رئيس مباحث المديرية والعقيد احمد حربي رئيس فرع البحث بالجنوب والمقدم احمد جميل وكيل فرع البحث والمقدم محمد ابودومة رئيس مباحث صدفا ومعاونه الرائد محمد الصباغ وبالتنسيق مع العميد شريف ابوالنجا رئيس فرع الامن العام باسيوط وباشراف اللواء وائل نصار مدير امن اسيوط حيث كشفت التحريات ان وراء ارتكاب واقعة السطو المسلح والسرقة بالإكراه 6 متهمين من دائرة مركز صدفا وذلك عقب علمهم من احد تجار الذهب ان سيارة ملاكي بها ثلاثة اشخاص من تجار الذهب يقيمون بمركز طهطا يقومون بجمع كميات من الذهب المستعمل من محلات وتجار الذهب بمدن ومراكز اسيوط وسوهاج لاعادة تصنيعه مرة اخري وكشف فريق البحث ان احد المتهمين قام بالتنسيق مع شقيقة وابناء عمومته واخرين من اصدقاءه من دائرة قري وبندر مركز صدفا واستقلوا سيارة ميكروباص وبحوزتهم اسلحة وقاموا بمتابعة خط سير السيارة وامام احد المطبات الصناعية بطريق ابوتيج طما الغربي قاموا بايقاف السيارة وتهديد من بداخلها بالاسلحة والاستيلاء علي كميات الذهب والمبالغ المالية وفروا هاربين.



وعقب استخدام التقنية الحديثة ومتابعة كاميرات المراقبة توصل فريق البحث الي خط سير السيارة التي استخدمها المتهمون وعقب القبض علي احدهم وبمواجهته اعترف علي باقي افراد التشكيل العصابي والتي تمكن الرائد محمد الصباغ والنقيب احمد ايهاب والنقيب حسام فتحي والنقيب احمد عبداللاه معاوني المباحث من مداهمه مكان اختباء 2منهم والقي القبض عليهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وارشدوا عن المبالغ المالية وكميات الذهب والسلاح المستخدم.



تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قرر المستشار عبدالرحمن صقر مدير نيابة صدفا وباشراف المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط حبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وإجراء معاينة تصويرية للواقعة واستكمال تحريات المباحث.