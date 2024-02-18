طريقة تحضير فيليه اللحم بالزعتر| اصنعيه مثل المطاعم بهذه الخطوات

فيليه اللحم من الأكلات اللذيذة والغنية بالبروتين الذي يحتاجه جسمك لبناء العضلات ورفع المناعة، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بالليمون والزعتر.

فيليه اللحم بالزعتر

طريقة عمل فيليه اللحم بالأوريجانو والليمون

المقادير

- فيليه اللحم : 4 شرائح (لحم فيليه بقري / شرائح كبيرة)



- أوريجانو : ملعقة كبيرة



- عصير الليمون : ملعقة كبيرة ونصف (حامض)

- كريمة : 2 ملعقة كبيرة (لباني)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في مقلاة واسعة غير لاصقة على نار متوسطة ذوبي الزبدة، ثم أضيفي شرائح اللحم، واتركيها حتى يصبح لونها بني، ثم اقلبيها على الجانب الآخر.

خففي النار، ثم نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والأوريجانو.

اتركي الفيليه حتى يخرج مائه ويتشربه مرة أخرى.

أضيفي عصير الليمون الحامض، والقليل من الماء، ثم أضيفي الكريمة واتركي الخليط يغلي لمدة 4-5 دقائق حتى يثخن قوام الصلصة قليلاً.



ضعي فيليه اللحم بالأوريجانو والليمون في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.