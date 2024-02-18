ضبط 102 قطعة سلاح ناري خلال حملات مكبرة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (102 قطعة سلاح ناري بحوزة 93 متهم).. وذلك على النحو التالى : (17) بندقية آلية.بندقية رصاص.(20) بندقية خرطوش.(3) طبنجات.(61) فرد محلى.(406) طلقة مختلفة الأعيرة.(15) خزينة متنوعة. (191) قطعة سلاح أبيض.

وفي سياق منفصل قررت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس طرفي مشاجرة بالطوب والزجاج في أبو النمرس، أسفرت عن إصابة طفل بكسر في الجمجمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على أسبابه، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفل.

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بالطوب والزجاج بين طرفين بسبب أولوية المرور مما تسبب في إصابة طفل 11 سنة، بكسر في الجمجمة، تصادف مروره أثناء نشوب المشاجرة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا بنشوب مشاجرة بالطوب والزجاج بمنطقة ترسا بدائرة المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.