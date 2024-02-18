لدغات

الأحد 18/فبراير/2024 - 08:25 م 2/18/2024 8:25:46 PM

بداية لابد من تقديم الشكر لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية على رعايته لنجم مصر والزمالك الكبير أشرف قاسم وأمر بعلاجه فى مستشفى الملك فيصل فور علمه بالمرض الذى يعانى منه من سبع سنوات.. وهذا ليس بجديد على آل سعود!

< حكامنا الذين حكموا فى امم افريقيا عادوا فى غاية الانشكاح لانهم نالوا الشكر والتقدير وقالوا انهم لا يحظون به فى بلدهم وذلك صحيح لانهم هنا يديرون المباريات حسب الأهواء والاملاءات والمجاملات فيكون السخط واللعنات من نصيبهم!

< ماذا سيفعل عامر حسين فى مؤجلات الأهلى.. وهل سيجد لها جدول للتسكين..أشك.. وعلى رأى المثل جه يكحلها عماها!

< الاسماعيلى فاق بعد فك الوقف والتعاقد مع صفقات جديده وقدم مباراه من مباريات الدراويش وفاز على سيراميكا وعادت السعادة لشعب الاسماعيلية بعد سنوات عجاف..لكنهم اليوم سيصطدمون بالزمالك الذى فك وقفة بـ11 صفقة جديدة ومدرب برتغالى جديد لذلك فالتوقعات سنشاهد مباراة بين مدرسة الفن والهندسة وملوك السامبا!

< اتحاد الكرة فشل فى اعداد منتخب محترم وفشل كمان فى ارساء الاخلاق على الملاعب.. ففى مباراة شباب الزمالك والأهلى 2003 ارتكب محمد رأفت لاعب الأهلى فعل فاضح تعبيرًا عن إحرازه هدفا تداوله السوشيال ميديا وغض اتحاد الكرة بصره ولم يعاقب اللاعب.

وفى مباراه الناديين 2009 رد لاعبو الزمالك الخروج عن النص بهتافات اساءت للنادى الأهلى من منطلق ان اتحاد الكره المبجل بيشوف ولا يعمل أى حاجة.. وسلم لى على الخواجة علام والأسطى عامر وعم دياب!

< تصريح أدلى به ناصر ماهر لاعب الزمالك أقام الدنيا ولم يقعدها عندما قال إن الزمالك عنده أساطير والاهلى لأه.. وكان التافهون كانوا بنتظرون هذا التصريح لينزلوا فيه تقطيع عملا بالمثل.. تعالى يا أهبل فى الهايفه واتصدر!

< مصطفى شوبير انقذ الأهلى من هزيمه متوقعه امام شباب بلوزداد وكسب رهان كولر انه الحارس الأول قبل الجديد الزنفلى الذى كان يمنى نفسه ان يكون بديلا للشناوى..حظوظ!

< حسام حسن طالب بزيادة اعداد الجماهير فى المدرجات.. فاستيقظت رابطة الأندية من النوم وقالت نعمل على زيادة الجماهير إلى 20 ألف كى تركب الموجة.. لكن هيروحوا من حق حسام حسن فين!

< آخر كلام:

قضى الأمر وسيقام نهائى كأس مصر للموسم الماضى فى الرياض يوم 8 مارس لان المال يسيطر على الانتماء للكيان..وسيكون الحج آلى عاصمة السعودية كله فوائد مادية وعينية!!