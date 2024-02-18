الكويت تنفي تعديل قانون الانتخاب

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نيه الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.

وقال العجمي إنه تم خلال الأيام الماضية تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية، محذرا من أن تداول مثل هذه الاخبار يزعزع وحده الوطن ويفرق الصف.

وحض العجمي الكويتيين على نبذ مثل هذه الاخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها اهل الكويت، مشددا على أهمية أخذ الاخبار من المصادر الرسمية.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد أصدر يوم الخميس الماضي مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة، بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي.

ونص المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، على إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، ونصت المادة الأولى على حل مجلس الأمة، فيما نصت المادة الثانية على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،

وفيما جاء المرسوم الأميري بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم، نقلت صحف كويتية عدة عقب الاجتماع عن مصادر لها قولها: "وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، رفع الأربعاء الماضي الجلسة التكميلية للمجلس لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، نظراً لعدم حضور الحكومة، وهو ما اعتبره مراقبون عودة لأجواء التأزيم بين السلطتين وعودة الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة.