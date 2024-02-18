أمير الكويت يزور قطر الثلاثاء ورئيس الحكومة يتلقى دعوة من السعودية

يزور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، الدوحة الثلاثاء المقبل، في رابع زيارة خارجية له منذ توليه الحكم في ديسمبر الماضي.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، فإن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيستقبل بالديوان الأميري، الثلاثاء المقبل، أمير الكويت الذي سيزور البلاد في زيارة دولة.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر سيبحث مع نظيره الكويتي خلال الزيارة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى قطر بعد أيام من زيارته البحرين، حيث زار الشيخ مشعل الأحمد المنامة يوم الأربعاء الماضي، في ثالث زيارة خارجية له بعد السعودية وسلطنة عُمان منذ توليه الحكم منتصف ديسمبر الماضي.

وشارك أمير الكويت خلال زيارة عُمان، برفقة السلطان هيثم بن طارق، في افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، التي تم تأسيسها بشراكة بين البلدين.

وأواخر يناير الماضي، أجرى أمير الكويت زيارته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه في 16 ديسمبر الماضي، إلى السعودية، حيث أجرى محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حول العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

على صعيد آخر،عقد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد ورئيس وزراء البلاد الشيخ محمد الصباح لقاءين منفصلين مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر بن عثمان الرميان، حيث ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الأمير الشيخ مشعل الأحمد استقبل محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمناسبة زيارته للبلاد، مشيرة إلى أن المسؤول السعودي الرفيع عقد لقاءً آخر مع رئيس الوزراء الكويتي، دون أن تذكر تفاصيل المحادثات خلال الاجتماعين اللذين عقدا في قصر "السيف" بالعاصمة الكويت.

على صعيد متصل، تلقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح رسالة خطية من ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتضمن دعوته لزيارة السعودية، سلمها له في قصر السيف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.