المؤبد لمُدانين بالتعدي على شخص لسرقته بكفر الشيخ

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، حُكماً بمُعاقبة متهمين من دائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ بالسجن المؤبد لكل منهما عما أسند إليهما من التعدي على شخص وسرقته.

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وشمل الحكم إلزام المُدانين بالدفه للمجني عليه المدعي بالحق المدني 100 ألف وواحد جنيه، تعويضا مؤقتا، وألزمتهما مصاريف الدعوى المدنية و200 جنيه أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب.

وأسندت النيابة للمُتهمين أنهما في يوم 9 أكتوبر 2023 بدائرة قسم ثان كفرالشيخ، وبسبب الخلافات الأسرية، قاما بالإكراه بسرقة المنقولات المبينة بالتحقيقات وهي عبارة عن حقيبتين بهما بطاقات بنكيه، أختام ، ومبلغ مالي 47 ألف جنيه ، ملك المجني عليه ا.ر، وذلك بعد الاعتداء عليه.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بالإتجار في المُخدرات في القطامية، وشمل الحكم تغريمه 200 ألف جنيه.

صدرالحكم برئاسة المُستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم مصطفى.خ أنه في يوم 9 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (Indazole carboxmides) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهد ضابط الواقعة أنه إبان مروره الأمني ورفقته قوة من الشرطة السرية بمنطقة الزلزال دائرة القسم قرابة الساعة 4.45 مساء يوم 9 إبريل 2023 أبصر المُتهم المذكور واقفاً وآخرين.

فقام بضبطه إنفاذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 3525 لسنة 2022 جنح الطفل بالقاهرة الجديدة والقاضي بحبه سنتين مع النفاذ وذلك بجلسة 15 ديسمبر 2022.

وأنه بتفتيشه وقائياً عُثر على عدد 17 كيس شفاف تبين أن بداخل كل منها كمية من تبغ الشادو المُخدر، كما عثر على مبلغ مائتين وخمسة عشر جنيهاً، وكذا على سلاح أبيض "شفرة كتر" بين طيات ملابسه.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها وعزا قصده من إجراز المخدر المضبوط للإتجار وأن المبلغ النقدي حصيلته والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجاره غير المشروعة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن السبعة عشر كيساً المضبوطين وُجد بكل منها كمية من أجزاء نباتية تحتوي على مادة ( (MDMB 4en إحدى المشتقات (Indazole carboxmides) المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.