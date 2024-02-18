موعد حفل مروان خوري فى العراق

يستعد النجم اللبناني مروان خوري، لإحياء حفلاً غنائيًا يوم الخميس 22 فبراير في أربيل بالعراق.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكان أحيي الفنان مروان خوري حفلًا غنائيًا برفقة الفنانة كارول سماحة في حفل جديد بالعراق، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك.

أغنية مروان خوري مهلا على قلبي

كان قد طرح مروان خوري أخيرًا أغنية “مهلًا على قلبي” التي سجلت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"مهلاً على قلبي ورمى علينا السلامْ ومضى من دونِ كلامْ وكأنما يقصِدُ باللحظِ قتلَنَا وحدهُ من بين الانامْ يوقظ الحلُمَ وينامْ وكأنما يرصُدُ بالنأيِ وصلَنا مهلاً على قلبي رُحماك يا سيدي خذ بيدي فالحبُّ كالموتِ يأتي بلا موعدِ. وإني سعيدٌ انك قاتلي فأنت ملكتني كلّي وانتَ عمري وسيّدُ أمري وكلُّ ما لكَ لي وحَيَاتي إن عشتها فلَكْ وشمسي انت وعشقك فلكْ فكيف اشكو موتي لمن حياتي ملكْ مهلاً على قلبي رُحماك يا سيدي خذ بيدي فالحبُّ كالموتِ يأتي بلا موعدِ.

أغنية كارول سماحة ستنتهي الحرب

وكنت كارول سماحة قد أصدرت أغنية “ستنتهي الحرب”، من أعمال الشاعر الكبير محمود درويش، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها" ستنتهي الحرب ويتصافح القادة ستنتهي الحرب يقولون في بلادنا يقلوا في شجن عن صاحبى الذي مضى وعاد في كفن وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب وأولائك الأطفال ينتظرون والدهم البطل لا أعلم من باع الوطن ولكنني رأيت من دفع الثمن .

وكان أحيي المطرب مروان خورى، حفلاً غنائيًا في دمشق بسوريا، وذلك يوم 14 فبراير بمناسبة عيد الحب.

وكان طرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه، مؤخرًا والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهي من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

من ناحية أخري يحيى النجمان اللبنانيان إليسا ومروان خورى حفلاً غنائيًا، في لبنان يوم 11 فبراير، بمناسبة عيد الحب ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن إليسا أحيت حفلاً غنائيا فى الكويت يوم 24 نوفمبرالماضى، كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبرالماضى أيضا، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التي تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.