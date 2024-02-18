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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة مروان محسن ومدة غيابه

مروان محسن
مروان محسن

تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

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مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

وتعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب غدًا الإثنين في تمام الرابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال١٣ من عمر المسابقة المحلية.

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