مودرن فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة مروان محسن ومدة غيابه

تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

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وتعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب غدًا الإثنين في تمام الرابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال١٣ من عمر المسابقة المحلية.