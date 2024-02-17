مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي موردن فيوتشر تحت قيادة تامر مصطفي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

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وطالب تامر مصطفى بتجهيز مباريات ذئاب الجبل السابقة في الدوري وآخرها مباراة إنبيالتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف وذلك من أجل الوقف على نقاط القوة والضعف .

موعد مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الكروي بنادي مودرن فيوتشر نظيره المقاولون العرب يوم الأثنين المقبل على إستاد القاهرة الدوزلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري نايل .

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة .

وكان مودرن فيوتشرتلقي هزيمة في الجولة الماضية أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد غزل المحلة .



