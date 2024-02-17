السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي موردن فيوتشر تحت قيادة تامر مصطفي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

إقرأ ايضًا..

txt

مودرن فيوتشر 2008 يستضيف الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية

وطالب تامر مصطفى بتجهيز مباريات ذئاب الجبل السابقة في الدوري  وآخرها مباراة إنبيالتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف وذلك من أجل الوقف على نقاط القوة والضعف .

موعد مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الكروي بنادي مودرن فيوتشر نظيره المقاولون العرب يوم الأثنين المقبل على إستاد القاهرة الدوزلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري نايل .

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة .

وكان مودرن فيوتشرتلقي هزيمة في  الجولة الماضية أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين  على ستاد غزل المحلة .

 

 

مواد متعلقة

تشكيل بلدية المحلة المتوقع لمواجهة فيوتشر 

موعد مباراة فيوتشر وبلدية المحلة اليوم بالدوري المصري

الإسماعيلي 2003 يفوز على فيوتشر بدوري الجمهورية

الإسماعيلي يفوز على فيوتشر في دوري الجمهورية للناشئين

وزير الرياضة يشيد بموافقة مودرن فيوتشر على تدريب التوأم للمنتخب

رئيس فيوتشر: تفاءلت بوجود حسام وإبراهيم حسن لأن منتخب مصر له الأولوية

تامر مصطفى يسجل الظهور الأول بمران مودرن فيوتشر

محمد رمضان يطرح تريو "عربي" يجمعه بمطرب الراب فيوتشر والمغني مساري

الجريدة الورقية