محافظ أسوان يشارك فى حفل وزارة التخطيط لتكريم الفائزين بمبادرة حوافز تميز الأداء

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى حفل تكريم الفائزين فى مبادرة حوافز تميز الأداء، والذى نظمته وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية على هامش الإجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لعام 2024، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبمشاركة محافظى المحافظات الـ 27 بمصر.

وخلال الحفل.. أعلن اللواء أشرف عطية عن أنه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التنمية المحلية فقد فازت المحافظة بمبلغ كحافز تميز أداء خلال خطة العام المالى الحالى ضمن مبادرة الوزارة (حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام ).

لافتاً إلى أنه تم إستعراض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023/ 2024م، والتى وصلت إلى 680.9 مليون جنيه عقب توفير إعتمادات إضافية من وزارة التخطيط بمبلغ 70.8 مليون جنيه على الخطة الأصلية بمبلغ 610.1 مليون جنية، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 76 %، لـ 114 مشروع مدرج ضمن الخطة الإستثمارية، وتم الإنتهاء من إسناد جميع المشروعات.

فيما تم الإنتهاء من تنفيذ 84 مشروع، وجارى الإنتهاء من عدد 30 مشروع .