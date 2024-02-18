رئيس جامعة قناة السويس يرحب بوفد الجامعات المصرية

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بوفد 14 جامعة مصرية يمثلهم 86 طالب وطالبة في رحاب جامعة قناة السويس، ضمن منافسات بطولة الكروس فيت للجامعات المصرية والمعاهد العليا " بطولة الشهيد الرفاعي"، في دورتها ال 51 والتي استضافتها الجامعة اليوم الأحد الموافق 18 فبراير.

نظم للبطولة - الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

جاءت البطولة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام وحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفه سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

كما شهد البطولة الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

نظم للبطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وبإشراف مدير البطولة الدكتور أحمد فاروق، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

ومن جانبه- أشار الدكتور محمد عبد النعيم أن الجامعات المشاركة هى: البريطانية في مصر، الإسكندرية، السلام بمصر، القاهرة، المستقبل بمصر، المنوفية، بنها، حلوان، سوهاج، سيناء، قناة السويس، التعليم العالي، الأوروبية في مصر، بورسعيد.

هذا وأشار الدكتور محمد غنيم أن نتائج الفردي بنين جاءت كالتالي:-

فاز محمد أيمن عبده من وزارة التعليم العالي بالمركز الأول، وبالمركز الثاني يوسف حسن سعيد جامعة قناة السويس، وبالمركز الثالث محمد قنديل سعيد جامعة قناة السويس، وبالمركز الرابع الطالب إسلام شحته مبروك صبح جامعة الإسكندرية، وبالمركز الخامس مصطفى شكري حامد وزارة التعليم العالي، أما المركز السادس فجاء من نصيب وليد محمد أمين الجامعة البريطانية، كما حقق عبد الرحمن أشرف حسن و حسن عادل محمد من جامعة قناة السويس المركز السابع والثامن.

أما عن نتائج فرق البنين فجاءت كالتالي:-

فوز فريق جامعة قناة السويس بالمركز الأول، ويضم كل من يوسف حسن سعيد، محمد قنديل سعيد، عبد الرحمن أشرف حسن.

أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق التعليم العالي ويضم : محمد أيمن عبده أحمد، مصطفى شكري حامد، عبد الرحمن رمضان.

فيما أشار الدكتور أحمد كمال أن المركز الثالث فازت به جامعة حلوان ويمثلهم: إبراهيم مصطفى فتح الله، و حسام مجدي مصطفى، وأحمد عنتر عباس.

كما جاء في المركز الرابع جامعة الإسكندرية، وبالمركز الخامس السلام بمصر، بينما حصل على المركز السادس جامعة سوهاج، تليها في المركز السابع جامعة المنوفية، أخيرا في المركز الثامن المستقبل بمصر.

وعن نتائج منافسات الفردي بنات فجاءت كالتالي:-

آلاء أحمد فتحي جامعة قناة السويس بالمركز الأول، ندى ممدوح حسين جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني، نور عاصم عيد الأوروبية بمصر في المركز الثالث، هنا شعبان صالح المستقبل بالمركز الرابع، آمنه عمران عبد اللطيف جامعة الإسكندرية بالمركز الخامس، أسماء نصار محمد جامعة قناة السويس بالمركز السادس، تليها في المركز السابع تسنيم عبد العزيز أحمد وزارة التعليم العالي بالمركز السابع، وأخيراً آلاء أحمد سعد جامعة الإسكندرية بالمركز الثامن.