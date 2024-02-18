بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرياض بالدوري السعودي

كشف الجهاز الفني لـ اتحاد جدة السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن تشكيل العميد أمام الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر دوري روشن لهذا الموسم.

ويقود كريم بنزيام تشكيل اتحاد جدة خلال مواجهة الرياض، في المباراة التي تنطلق في تمام السابعة من مساء الليلة.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي - مدالله العيان - حسن كادش- فواز الصقور.

خط الوسط: فابينهو- نجولو كانتي- فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينو- عبد الرزاق حمد الله- بنزيما.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يأتي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الرياض في المركز الـ 15، ولديه 19 نقطة.