عاجل
حركة فتح: الاحتلال وضع الشعب الفلسطيني أمامخياري الرحيل أو الموت (فيديو)
الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرياض بالدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

كشف الجهاز الفني لـ اتحاد جدة السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن تشكيل العميد أمام الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر دوري روشن لهذا الموسم.

txt

سموحة يتعادل مع إنبي.. وزد يتعثر أمام البنك الأهلي في الدوري

ويقود كريم بنزيام تشكيل اتحاد جدة خلال مواجهة الرياض، في المباراة التي تنطلق في تمام السابعة من مساء الليلة.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي - مدالله العيان - حسن كادش- فواز الصقور.

خط الوسط: فابينهو- نجولو كانتي- فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينو- عبد الرزاق حمد الله- بنزيما.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يأتي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الرياض في المركز الـ 15، ولديه 19 نقطة.

مواد متعلقة

الهلال أفضل من كبار أندية أوروبا

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون
الجريدة الورقية