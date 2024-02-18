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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برايتون يكتسح شيفيلد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

برايتون
برايتون

اكتسح برايتون ألبيون نظيره شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برامول لين، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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أحرز فاكوندو بونانوتي الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يضيف داني ويليبك ثاني الاهداف بعدها بـ أربع دقائق، وفي الدقيقة 75 أحرز جاك روبينسون لاعب شيفيلد هدفا عكسيا في مرماه في الدقيقة 75، بعدها سجل الإيفواري سيمون ادينجرا هدفين متتاليين في الدقائق 78، و85 على نحو الترتيب.
 

موقف برايتون وشيفيلد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

رفع برايتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يظل شيفيلد متذيلا في المركز الأخير برصيد 13 نقطة .
 

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