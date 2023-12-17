آرسنال يهزم برايتون وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا

أنتصر آرسنال على نظيره برايتون ألبيون، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

خيسوس

أحرز جابرييل خيسوس مهاجم آرسنال الهدف الأول في الدقيقة 53، قبل أن يضيف الألماني كاي هافيرتز لاعب الجانرز الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

هافيرتز

وغاب النني عن المشاركة بعد تعرضه لإصابة في الركبة ولم يكشف النادي اللندني عن تفاصيل آخرى حول إصابته التي تعرض لها.



وخاض آرسنال المباراة بتشكيل مكون: دافيد رايا، بنجامين وايت، ويليام صاليبا، مجالهيس، زينشينكو، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، جابريل خيسوس، جابريل مارتينيلي.



رفع آرسنال رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خوضه 17 مباراة، حقق الانتصار في 12 وتعادل في ثلاث، وخسر أثنين، خلفه أستو نفيلا بفارق نقطة، فيما هبط ليفربول ثالثا بـ37 نقطة قبل خوضه مباراته من نفس الجولة بعد قليل أمام مانشستر يونايتد.