انطلاق أولى فعاليات دورة إعداد مدير النشاط الرياضي بالغربية

أطلقت الشباب والرياضة بالغربية "الادارة العامة للرياضة" دورة إعداد مدير النشاط الرياضي ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وأشراف الدكتور عبده أبوطالب وكيل المديريه للرياضة وشويكار الخطيب مدير الاداره العامه للرياضه.

حيث نفذت اليوم الأحد أولى فعاليات دورة إعداد مدير النشاط الرياضي بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية ، وذلك بحضور الدكتورة نهي القليوبي بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ، وقالت أن الإدارة الاستراتيجية من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في بيئة الأعمال اليوم حيث المنافسة الشديدة وندرة الموارد وسرعة التغيير والتي تتطلب إدارة نوعية لطبيعة ما يجري حول المنظمة من أحداث أو تغيرات، وإن الإدارة الإستراتيجية تعطي للمنظمة القدرة على خلق قابليات متميزة تستند عليها ميزات تنافسية مستدامة تؤدي إلى النجاح وتحقيق نتائج أفضل ولقد تطورت الاستراتيجية ومفاهيمها عبر فترات زمنية مختلفة وأصبحت اليوم تمثل رصيد معرفي تستفيد منه إرادات المنظمات في عملها، ومع وجود العديد من النماذج التي في إطارها توضح إستراتيجية المنظمة وتنفذ إلا أن نموذجاً عاماً شاملاً يمكن أن يغطي مراحل الإدارة الاستراتيجية جميعها ابتداء من عملية الصياغة ثم التنفيذ والتقييم والرقابة.

كما أن الإدارة الإستراتيجية مبنية على فهم المنظمة الواضح لمهمتها أو الغرض من وجودها ؛ رؤيتها للمكان الذي تريد أن تكون فيه في المستقبل؛ والقيم التي ستوجه أعمالها، كما تتطلب الإدارة الإستراتيجية تمكين المنظمة من تحديد كل من الأهداف قصيرة وطويلة الأجل وتخطيط القرارات الإستراتيجية والأنشطة وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.

الجدير بالذكر أن دورة إعداد مدير النشاط الرياضي تهدف إلى مساعدة المشاركين على دراسة التسويق والرعاية الرياضية، كما تتطلب معرفة تنظيم الفعاليات الرياضية، وإدارة المنشآت الرياضية، وأيضاً ضرورة معرفة قانون الرياضة، ويذكر أن البرنامج ينفذ خلال الفترة من من ١٨ فبراير وحتى ٢٢ فبراير ، من الساعه ١١ صباحاً حتى الساعة ٢ ظهراً، ويتخلل البرنامج التدريبي إمتحان لأجتياز الدورة خلال فترة التدريب، ومع نهاية البرنامج التدريبي توزع شهادات اجتياز البرنامج.