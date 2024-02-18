إحالة أوراق عامل قتل زوجته بالشرقية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله؛ أوراق عامل زراعي، مُتهم بقتل زوجته في دائرة مركز فاقوس، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الثاني من دور انعقاد شهر مارس المقبل؛ للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية إلى العام الماضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «حسن. م. ح» 40 عامًا، عامل زراعي، مقيم بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه في يوم 23 من شهر أبريل من العام المنقضي 2023، وبدائرة مركز فاقوس، قتل زوجته المجني عليها «هبة. إ. ح. م» ، بأن سدد لها عدة طعنات، بسبب خلافات زوجية بينهما، نتيجة انقطاع المتهم عن العمل، وأنفاق زوجته على مسكن الزوجية، نتيجة عملها ببيع الألبان في الأسواق.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل زوجته «المجني عليها» عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك سلاح أبيض عبارة عن «سكين» وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا فاستقرت إحداها برقبتها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدا من فعلته الإجرامية إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.